Капремонт в доме № 32 на улице Кудрявцева завершат к концу октября

Ранее активисты возмущались уничтожению резного декора на доме.

Капитальный ремонт в доме № 32 на улице Кудрявцева завершат к 30 октября. Об этом заявил министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост в ходе заседания областного правительства.

Губернатор Павел Малков зачитал сообщение из соцсетей об отсутствии на объекте подрядчика. Уворвихвост пояснил, что после восстановления резных наличников, в течение октября завершат и другие работы. Министр уточнил, что теплоснабжение и водоснабжение в доме приведут в порядок к 30 октября.

Малков заметил, что такие вопросы у жителей возникают из-за недостаточного информирования.

«У нас должен быть информационный щит с информацией о подрядчике и сроках проведения ремонта», — отметил Малков.

Ранее активисты возмущались уничтожению резного декора на доме.

Активист Александр Дударев пояснил РЗН. Инфо, что дом № 32 на Кудрявцева имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта — это здания исторической застройки, которые не являются объектом культурного наследия по отдельности, но охраняемые. В фонде капремонта рассказали, что наличники восстановят.