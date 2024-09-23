Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж

Они будут действовать еще шесть месяцев, до 31 марта 2025 года.

Банк России продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более одного миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.