Зеленский заявил, что Украине отказали в использовании дальнобойных ракет

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина пока что не получила разрешения на использование ракет большой дальности по территории России. Пишет 22 сентября РИА Новости.

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — сказал он.

Зеленский сообщил о готовности «видеть Россию на втором саммите», в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.