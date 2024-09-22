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Во Владимирской области сообщили о временной эвакуации из двух районов

В Киржачском и Меленковском районах Владимирской области накануне вечером провели временную эвакуацию из-за «сигналов об угрозе», однако уже ночью все граждане вернулись домой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Александр Авдеев.

«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения. В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал он.

Подробностей об «угрозе» он не раскрыл. Администрация Киржачского района сообщала о поступившем «сигнале опасности» в ночь на 22 сентября.

«В связи с этим были эвакуированы жители поселков Барсово, Мирный и Дубки. В настоящий момент угроза жизни миновала, все граждане вернулись домой», — говорилось в сообщении.