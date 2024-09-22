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В Рязанской области засняли бункерные торфяные комбайны 30-х годов

В Рязанской области засняли бункерные торфяные комбайны 30-х годов. Кадры разместили в журнале «За рулем».

Отмечается, что самоходные торфяные комбайны засняли в «болотистых дебрях» Мещерского национального парка .

Техника предназначалась для пневматической уборки и фрезерования торфа. Подобную машину разработали в Советском Союзе в 30-х годах.

«Бункерный комбайн, подобно большому гусеничному пылесосу, засасывает находящуюся в верхнем слое высушенную торфяную крошку через сопло — и одновременно с этим фрезерует новый слой торфяной залежи», — говорится в журнале.