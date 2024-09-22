В Петербурге разборки за право погулять с ребенком закончились смертью

В Петербурге разборки за право погулять с ребенком закончились смертью. Об этом пишут «Плохие новости».

50-летний мужчина должен был забрать у бывшей жены на выходные дочь. Сам приехать за ней он не смог, и отправил за ней своего сына.

Отчим отказался отпускать девочку, увидев это. 27-летний мужчина прыснул отчиму в лицо из перцового баллончика.

Когда тот умылся и вернулся во двор, на место прибыл отец ребенка и потребовал объяснений. В ходе конфликта завязалась драка с молотком.

В итоге 50-летний отец девочки скончался из-за неудачного падения в ходе драки. Момент попал на видео .

Возбуждено уголовное дело.