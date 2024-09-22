Трое детей скончались после отравления пельменями

Трое детей скончались после отравления пельменями в Красноярском крае. Об этом пишет местный СК.

20 сентября семья, в которой четверо детей, на обед ела пельмени и курицу. Продукты купили на развес в магазине села Красная Сопка.

Утром на следующий день всем членам семьи стало плохо: началась рвота и появилась слабость. В больнице скончались скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября скончался еще один ребенок.

Ожидаются результатов экспертизы, которая должна выяснить, что стало причиной смерти.