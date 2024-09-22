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Рязанцу грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную прописку мигрантов у себя дома

Рязанцу грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную прописку мигрантов у себя дома. Об этом сообщает сайт УМВД 22 сентября.

40-летний житель Рязани поставил на учет на улице Великанова четверых жителей стран Средней Азии в возрасте от 18 до 44 лет. Фактически мигранты там не жили.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.