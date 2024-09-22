Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году

озеленение

Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году. Перечень стал известен РЗН. инфо.

В него вошли:

улица Вокзальная, № 97;

улица Вокзальная, № 99;

улица Вокзальная, № 101;

площадь Димитрова № 3, корпус 1;

площадь Димитрова № 3, корпус 2;

улица Чкалова, № 8;

Первомайский проспект, № 57 корпус 1;

Первомайский проспект, № 57;

Первомайский проспект, № 59.

Перечень работа пока неизвестен. В рамках программы комфортной городской среды обычно проводится ремонт проездов, освещения, установка лавочек, урн, спортплощадок, обустройство парковки и озеленение.

Ранее власти выделили 114 миллионов на благоустройство дворов и общественных территорий.