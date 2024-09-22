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Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году
озеленение

Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году. Перечень стал известен РЗН. инфо.

В него вошли:

  • улица Вокзальная, № 97;
  • улица Вокзальная, № 99;
  • улица Вокзальная, № 101;
  • площадь Димитрова № 3, корпус 1;
  • площадь Димитрова № 3, корпус 2;
  • улица Чкалова, № 8;
  • Первомайский проспект, № 57 корпус 1;
  • Первомайский проспект, № 57;
  • Первомайский проспект, № 59.

Перечень работа пока неизвестен. В рамках программы комфортной городской среды обычно проводится ремонт проездов, освещения, установка лавочек, урн, спортплощадок, обустройство парковки и озеленение.

Ранее власти выделили 114 миллионов на благоустройство дворов и общественных территорий.