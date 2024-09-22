Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году
озеленение
Опубликован список дворов Рязани, в которых пройдет благоустройство в 2024 году. Перечень стал известен РЗН. инфо.
В него вошли:
- улица Вокзальная, № 97;
- улица Вокзальная, № 99;
- улица Вокзальная, № 101;
- площадь Димитрова № 3, корпус 1;
- площадь Димитрова № 3, корпус 2;
- улица Чкалова, № 8;
- Первомайский проспект, № 57 корпус 1;
- Первомайский проспект, № 57;
- Первомайский проспект, № 59.
Перечень работа пока неизвестен. В рамках программы комфортной городской среды обычно проводится ремонт проездов, освещения, установка лавочек, урн, спортплощадок, обустройство парковки и озеленение.
Ранее власти выделили 114 миллионов на благоустройство дворов и общественных территорий.