Жительница Владимирской области украла ноутбук из рязанского кафе

По предварительной информации полиции, злоумышленница гостила в Рязани у родственников. Погуляв по городу, она заглянула в кафе. Заметив забытый пакет, она заглянула в него и решила забрать ноутбук.

На окраине Рязани жительница Владимирской области украла ноутбук из кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в субботу, 21 сентября.

В полицию обратилась 27-летняя женщина и рассказала, что она перекусывала в кафе и, уходя, забыла ноутбук на столике. Через время женщина вернулась в заведение и увидела, что он пропал.

Полицейские опросили работников кафе и выяснили, что пакет со стола забрала женщина средних лет. По ряду признаков поведения этой посетительницы оперативники предположили, что она недавно приехала в Рязань и собирается уезжать.

Получив описание внешности женщины, полицейские начали опрашивать работников вокзалов Рязани и вскоре выяснили, что разыскиваемая в тот день уехала в соседний регион.

Таак, сотрудники полиции установили, что к хищению причастна 60-летняя жительница Владимирской области. Женщину разыскали. У нее дома обнаружили похищенный ноутбук.

По предварительной информации полиции, злоумышленница гостила в Рязани у родственников. Погуляв по городу, она заглянула в кафе. Заметив забытый пакет, она заглянула в него и решила забрать ноутбук.

Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.