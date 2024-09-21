В рязанском Дворце детского творчества мальчик потерял сознание

Инцидент произошел во время занятий математикой для детей 5-6 лет.

В субботу, 21 сентября, в рязанском Дворце детского творчества мальчику стало плохо. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел во время занятий математикой для детей 5-6 лет. Отмечается, что мальчик потерял сознание. Ему вызвали скорую, врачи приехали быстро.

«Сейчас все в порядке, ребенок дома, смотрит мультфильмы», — отметили в мэрии.

Педагог находится на связи с мамой ребенка.

Врачи рекомендовали мальчику сдать кровь на сахар и обратиться к неврологу.