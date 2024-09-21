В Рязанской области женщина нарушила права детей при покупке жилья

Жительница Ермишинского района нарушила права детей при покупке недвижимости на средства маткапитала.

В Рязанской области женщина нарушила права детей при покупке жилья. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России 21 сентября.

Прокуратура Ермишинского района Рязанской области установила, что в 2022 году матери двоих детей выдали сертификат на маткапитал. За средства сертификата женщина купила жилье. При этом обязательств по оформлению его в долевую собственность со своими детьми женщина не исполнила.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на мать обязанности оформить помещение в общую долевую собственность с детьми.

Суд удовлетворил требования прокурора. Права несовершеннолетних восстановили.