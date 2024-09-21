В Рязанской области женщина нарушила права детей при покупке жилья
Жительница Ермишинского района нарушила права детей при покупке недвижимости на средства маткапитала.
В Рязанской области женщина нарушила права детей при покупке жилья. Об этом
Прокуратура Ермишинского района Рязанской области установила, что в 2022 году матери двоих детей выдали сертификат на маткапитал. За средства сертификата женщина купила жилье. При этом обязательств по оформлению его в долевую собственность со своими детьми женщина не исполнила.
В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на мать обязанности оформить помещение в общую долевую собственность с детьми.
Суд удовлетворил требования прокурора. Права несовершеннолетних восстановили.