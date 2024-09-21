Рязанский ТЦ выставили на продажу за 90 миллионов рублей

Общая площадь ТЦ составляет 3 154,5 квадратных метра.

В Рязани выставили на продажу ТЦ «Мервинский» за 90 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместили на Avito.

Здание пятиэтажное. Общая площадь ТЦ составляет 3 154,5 квадратных метра, из которых 2 605 квадратных метра можно сдать в аренду.

В здании есть лифты, система пожаротушения, кондиционеры, электричество, отопление, вода. На территории комплекса имеется парковка на 20 мест.

Как указано в объявлении, сейчас ТЦ заполнен арендаторами на 85 процентов.

Фото: сайт Avito