В реестре повесток, тестируемом в Рязанской области, произошел сбой

Сбои фиксировались в пятницу, 20 сентября.

В реестре повесток, тестируемом в Рязанской области, произошел сбой. Соответствующая информация размещена на сайте Downdetector.

Сбои фиксировались в пятницу, 20 сентября, с 9:00 до 17:30 вечера и с 19:00 до 19:30.

Кроме того, пользователи Downdetector с первого дня запуска сайта оставляют комментарии, что реестр повесток «не загружается», «не открывается», «выдает ошибку 404».

Напомним, в Рязанской области 18 сентября заработал реестр повесток. Минцифры заявило об отсутствии утечек на сайте.

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