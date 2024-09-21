В Новомичуринске в ДТП пострадали 11-летняя девочка и женщина

На регулируемом перекрестке столкнулись Renault и Кia.

В субботу, 21 сентября, в 14.30, в Новомичуринске произошло ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

На регулируемом перекрестке столкнулись Renault и Кia.

«Мы с сыном ехали [на Kia] из центра на зеленый по прямой, а женщина на Renault поворачивала налево, в сторону первой школы, на проспект Смирягина, и мы столкнулись. Мой сын не пострадал», — рассказал водитель Кia.

По данным издания, пострадали 11-летняя девочка и ее мать, которые ехали в автомобиле Renault. Их госпитализировали с травмами.