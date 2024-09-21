В Касимове ищут квартиру со старым ремонтом для съемок

Киносъемочная группа ищет в центре города квартиру для съемок с большой кухней с «не новым ремонтом». По сюжету здесь будет проживать «спивающийся интеллигент».

В центре Касимова ищут квартиру со старым ремонтом для съемок. Соответствующее объявление разместили 20 сентября в Telegram-канале «Типичный Касимов».

Как отметили в посте, киносъемочная группа ищет в центре города квартиру для съемок с большой кухней с «не новым ремонтом». По сюжету здесь будет проживать «спивающийся интеллигент».

Дата съемок назначена на 24 сентября, предварительно с 09:00 до 13:00. «Бюджет — 10 тысяч рублей. Чистоту и порядок гарантируем», — говорится в посте.

Предложения с фото можно отсылать по телефону, указанному в посте.