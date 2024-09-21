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Студенты РГАТУ поучаствовали во всероссийской акции «Сохраним лес»
Цель проекта — привлечь внимание общественности к теме сохранения и восстановления лесов, воспитания бережного отношения к природе и повышения интереса к профессии лесовода.

В пятницу, 20 сентября, представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Павла Костычева присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Цель проекта — привлечь внимание общественности к теме сохранения и восстановления лесов, воспитания бережного отношения к природе и повышения интереса к профессии лесовода. Реализуется акция в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Свой вклад в сохранение лесов уже шестой сезон подряд вносят обучающиеся технологического факультета направления подготовки «Лесное дело» под руководством заведующего кафедрой лесного дела и садоводства Фадькина.

В этом году акция проходила совместно с заместителем председателя правительства Рязанской области Александр Шастико, заместителем министра природопользования Рязанской области Андреем Машинистовым, главой муниципального образования — Шиловский муниципальный район Еленой Синетовой, а также с сотрудниками лесничеств Рязанской области, школьниками и волонтерами. На площади 1 га Солотчинского лесничества посадили тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто приехал сегодня и поддержал эту благородную акцию, крайне важную для сохранения природных ресурсов не только нашего региона, но и всей страны. И очень важно, что в этом участвовала наша молодежь. Ведь лес — это не только красота природы, но и целая история, которую мы создаем вместе!», — сказал Александр Шастико, завершая мероприятие.