Сообщение о закрытии Comedy Club оказалось шуткой

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии программы. Они пояснили, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона шоу.

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии программы. Об этом 21 сентября пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона шоу.

В начале выпуска Comedy Club 20 сентября, который должен был стать заключительным, Харламов сказал, что программа действительно закрывается. Затем Павел Воля заявил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», после чего рассказал историю создания шоу.

Напомним, в «Газпром-медиа» заявили о закрытии шоу «Comedy Club».