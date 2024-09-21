Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
23°
Вск, 22
15°
Пнд, 23
16°
ЦБ USD 92.58 -0.12 21/09
ЦБ EUR 103.38 0.13 21/09
Нал. USD 91.40 / 92.05 21/09 16:30
Нал. EUR 101.40 / 102.14 21/09 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
2 045
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
3 842
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
6 275
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
5 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался актер из «Моей прекрасной няни»
Ему было 43 года.

Скончался актер Владимир Моргунов. Об этом 21 сентября сообщила «Газета.Ru».

Моргунову было 43 года. Причина смерти неизвестна.

Он родился 20 декабря 1980 года. Получил образование в Российском институте театрального искусства ГИТИС. Мужчина окончил вуз в 2004 году.

Моргунов сыграл несколько эпизодических ролей в сериале «Моя прекрасная няня». Принял участие в проектах «Наша Russia. Яйца Судьбы», «Кто в доме хозяин?», «Дом кувырком», «Дорогая Маша Березина».