Скончался актер из «Моей прекрасной няни»

Ему было 43 года.

Скончался актер Владимир Моргунов. Об этом 21 сентября сообщила «Газета.Ru».

Моргунову было 43 года. Причина смерти неизвестна.

Он родился 20 декабря 1980 года. Получил образование в Российском институте театрального искусства ГИТИС. Мужчина окончил вуз в 2004 году.

Моргунов сыграл несколько эпизодических ролей в сериале «Моя прекрасная няня». Принял участие в проектах «Наша Russia. Яйца Судьбы», «Кто в доме хозяин?», «Дом кувырком», «Дорогая Маша Березина».