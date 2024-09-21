Шести мужчинам вручили повестки во время рейда в Рязани

Рейд провели военные следователи СК России по Рязанскому гарнизону.

Во время рейда в Рязани 6 мужчин поставили на воинский учет. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил ИД «Пресса».

Рейд провели военные следователи СК России по Рязанскому гарнизону. На 5-ой базе, некоторых торговых точках и стройках проверили 27 иностранных и натурализованных граждан.

Отмечается, что шесть человек поставили на воинский учет, четверо иностранцев захотели служить по контракту с ВС России.

По данным издания, всего с начала 2024 года на воинский учет приняли более 500 натурализованных граждан.

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