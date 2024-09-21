Рязанцы сообщили о пожаре в глухом лесу

По словам автора поста, лесной пожар произошел в субботу, 21 сентября, в Рязанском районе между населенными пунктами Борисково, Бельское и Долгинино, в труднодоступном болотистом месте.

Рязанцы сообщили о пожаре в лесу. Пост об этом появился в Telegram-канале «Мещерский тупик».

По словам автора поста, лесной пожар произошел в субботу, 21 сентября, в Рязанском районе между населенными пунктами Борисково, Бельское и Долгинино, в труднодоступном болотистом месте.

«В такой локации виновниками, скорее всего, стали охотники, больше некому… Надеемся, что лесные пожарные быстро с ним справятся», — написали в посте.

Официальной информации о произошедшем не поступало.