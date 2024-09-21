Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
23°
Вск, 22
15°
Пнд, 23
16°
ЦБ USD 92.58 -0.12 21/09
ЦБ EUR 103.38 0.13 21/09
Нал. USD 91.40 / 92.05 21/09 16:30
Нал. EUR 101.40 / 102.14 21/09 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
2 045
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
3 842
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
6 275
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
5 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о пожаре в глухом лесу
По словам автора поста, лесной пожар произошел в субботу, 21 сентября, в Рязанском районе между населенными пунктами Борисково, Бельское и Долгинино, в труднодоступном болотистом месте.

Рязанцы сообщили о пожаре в лесу. Пост об этом появился в Telegram-канале «Мещерский тупик».

По словам автора поста, лесной пожар произошел в субботу, 21 сентября, в Рязанском районе между населенными пунктами Борисково, Бельское и Долгинино, в труднодоступном болотистом месте.

«В такой локации виновниками, скорее всего, стали охотники, больше некому… Надеемся, что лесные пожарные быстро с ним справятся», — написали в посте.

Официальной информации о произошедшем не поступало.