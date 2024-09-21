Российские военные поразили украинский сухогруз с западными ракетами

Также ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

Российские военные в зоне СВО поразили украинский сухогруз с западными ракетами. Об этом сообщило Минобороны 21 сентября в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

Помимо этого, сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских БПЛА самолетного типа.

Фото: РИА «Новости"/Евгений Биятов