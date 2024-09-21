Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового штампа коронавируса

Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 21 сентября, со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что XEC — новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомами заболевания являются лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты ведомства следят за распространением данного подвида коронавируса.

Напомним, в Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом.