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Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового штампа коронавируса
Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 21 сентября, со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что XEC — новый вариант SARS-CoV-2. Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомами заболевания являются лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты ведомства следят за распространением данного подвида коронавируса.

Напомним, в Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом.