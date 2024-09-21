Представители РГРТУ посетили выставку-семинар «Подсолнухово»

Представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили четвертую межрегиональную выставку-семинар достижений в области отечественной и иностранной селекции «Подсолнухово». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Выставка прошла на территории агропредприятия «Сараевское». Студенты вместе с профессором Г. К. Рембаловичем и доцентом О.В.Лукьяновой осмотрели демонстрационные участки гибридов подсолнечника, сои и рапса, познакомились с инновационными схемами выращивания и с применением при их выращивании различных схем микроудобрений, аминокислот и микроэлементов. Различные гибриды и сорта на демонстрационных посевах представили отечественные селекционные центры и компании с мировым именем.

Кроме того, студенты вместе с рязанскими аграриями и представителями селекционных центров в ходе профессиональной деловой программы обсудили, как в Рязанской области вырастить хороший урожай масличных и зерновых культур.

Ректор университета Александр Шемякин, подводя итоги посещения выставки, подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют студентам быть в курсе последних тенденций и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а аграриям ― присматривать себе будущих специалистов.