Пирамиду на Рязанской ВДНХ построили из 756 тыкв

Конструкция стала достопримечательностью фестиваля урожая. Посетителей мероприятия ждет небольшой фермерский маркет, мастер-классы, встреча с брендом «Мульти-пульти», концертная программа, хедлайнером которой станет группа Gangsters.

Пирамиду на Рязанской ВДНХ построили из 756 тыкв. Об этом сообщили в Telegram-канале пространства.

Конструкция стала достопримечательностью фестиваля урожая, который проходит на Рязанской ВДНХ в субботу, 21 сентября. Жителей ждет небольшой фермерский маркет, мастер-классы, встреча с брендом «Мульти-пульти», концертная программа, хедлайнером которой станет группа Gangsters.

Всего для оформления фестиваля использовано свыше 1000 оранжевых плодов.

Напомним, на Рязанской ВДНХ засняли пирамиду из тыкв.

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Фото: Telegram-канал «Рязанская ВДНХ»