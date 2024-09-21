Опубликован прогноз погоды на 22 сентября в Рязанской области
В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, до 12 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября, в Рязанской области. Его
В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем — +13, +18 градусов.
Ветер будет северо-западный, до 12 метров в секунду.
Отмечается, что в лесах региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.