Над российскими регионами за ночь уничтожили 101 украинский БПЛА

53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 дронов сбили над акваторией Азовского моря.

Над российскими регионами за ночь уничтожили 101 украинский БПЛА. Об этом сообщило Минобороны 21 сентября в своем Telegram-канале.

53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 дронов сбили над акваторией Азовского моря.

На фото и видео — пожар после атаки БПЛА в Краснодарском крае