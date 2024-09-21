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На стадионе новомичуринской школы дети подожгли ветки
Дети подожгли ветки, оставшиеся от старых ясеней. Администрация их спилила во избежание несчастных случаев. Крупные части деревьев подрядчики вывезли, «а с „мелочью“ возиться не захотели».

В Новомичуринске на стадионе школы № 3 дети подожгли ветки. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар произошел еще 18 сентября, около 14:20. Специалисты из новомичуринского филиала АО «Центр 112» выезжали на место происшествия.

Как рассказал начальник караула Александр Павкин изданию, дети подожгли ветки, оставшиеся от старых ясеней. Администрация их спилила, чтобы избежать несчастных случаев. По словам Павкина, крупные части деревьев подрядчики вывезли, «а с „мелочью“ возиться не захотели».

Павкин добавил, что на тушение возгорания понадобилось шесть тонн воды.

Отмечается, что в этот же день произошел еще один пожар в промзоне Новомичуринска. Его потушили быстро.