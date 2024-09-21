Картаполов рассказал, как пройдет осенний призыв в России

По словам Картополова, осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, как пройдет осенний призыв в России. Об этом 21 сентября он сообщил РИА «Новости».

По словам Картополова, осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Он добавил, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года. Напомним, в Рязанской области заработал реестр повесток.