Инспекторы ГАИ проверят рязанских водителей на трезвость

Рейд пройдет в субботу, 21 сентября.

В субботу, 21 сентября, инспекторы ГАИ проведут рейд и проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что во время рейда будут использовать метод «массовой проверки». Так, на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени сотрудники ГАИ проверят максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся в другие точки региона.

Ранее рязанские полицейские поймали более 130 водителей с незаконной тонировкой.