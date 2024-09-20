Житель Сараевского района украл электроэнергии почти на 65 тысяч рублей

Специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» обнаружили, что житель села Ремизово набросил провода на главный рубильник и подключил к ним все энергопринимающие устройства в своем хозяйстве.

Житель Сараевского района украл электроэнергии почти на 65 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на районный суд.

По данным пресс-службы суда, специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» обнаружили, что житель села Ремизово набросил провода на главный рубильник и подключил к ним все энергопринимающие устройства в своем хозяйстве.

Суд удовлетворил иск компании о взыскании с сараевца 64 985 рублей.