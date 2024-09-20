Выпускника рязанского училища ВДВ похоронили в Тверской области

Иван Шмелев погиб в зоне СВО. Его похороны прошли в селе Рождество Тверской области.

Выпускника рязанского училища ВДВ похоронили в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фировского муниципального округа.

Иван Шмелев погиб в зоне СВО. Его похороны прошли в селе Рождество Тверской области.

В 2001 году, после окончания школы, он поступил в РВВДКУ. С 2009 года служил в 51-м Гвардейском парашютно-десантном полку 106-й гвардейской дивизии в должности командира воздушно-десантного взвода.

В зону СВО Ивана призвали по мобилизации. Ему было 40 лет.