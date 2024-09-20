ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%

По словам представителей организации, это позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам представителей организации, это позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

Отмечается, что для зарплатных клиентов банка и тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными.