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ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%
По словам представителей организации, это позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам представителей организации, это позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

Отмечается, что для зарплатных клиентов банка и тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными.