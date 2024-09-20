Власти назвали сроки приведения в порядок электросети в Рязани

По словам вице-губернатора, в Рязани организован спецштаб, который находит поврежденные кабельные линии. Часть из них уже починили.

Вице-губернатор Артем Бранов назвал сроки приведения в порядок электросети в Рязани. Это произошло в ходе его публичного доклада в пятницу, 20 сентября.

«В электросетях много проблем, которые копились десятилетиями. Этим летом было много масштабных отключений электричества. Через год-полтора приведем электросети в порядок. Есть четкое понимание, как действовать дальше», — отметил вице-губернатор.

Бранов добавил, что организован спецштаб, который находит поврежденные кабельные линии. Часть из них уже починили.

Напомним, редакция РЗН. Инфо разбиралась в причинах летних блэкаутов в Рязани. Подробнее об этом можно прочитать в публикации.