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В Шацком районе незаконно вырубили деревья
Возбуждено уголовное дело.

В Шацком районе незаконно вырубили деревья. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что на территории Бабакинского участкового лесничества совершена рубка сосен.

Общая сумма ущерба, нанесенная лесному фонду, составила более 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.