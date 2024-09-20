В Сасове девушка украла у пенсионерки 250 тысяч под предлогом проверки газа

Ее задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Сасове девушка украла у пенсионерки 250 тысяч под предлогом проверки газа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

85-летняя жительница Сасова сообщила в полицию о пропаже 250 тысяч рублей. Она рассказала, что перед пропажей к ней заходила молодая девушка, которая заявила, что ей нужно проверить газовое оборудование пенсионерки. Однако девушка заглядывала не только на кухню, а прошла и по комнатам.

Полицейские опросили соседей пострадавшей. Они выяснили, что кражу совершила 20-летняя жительница Сасова, которая неоднократно была судима за хищения из квартир.

Ее задержали. Возбуждено уголовное дело.