В рязанскую колонию девушка пыталась пронести наркотики

Возбуждено уголовное дело.

В рязанскую колонию девушка пыталась пронести наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Правоохранители во время досмотра личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, обнаружили наркотические вещества.

Четыре полиэтиленовых пакета были спрятаны в косметичке. По результатам экспертизы установили, что это: 1,21 г метадона, 4,8 г мефедрона, 0,2 г героина, 5,14 г гашиша.

Возбуждено уголовное дело.