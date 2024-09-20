В рязанскую колонию девушка пыталась пронести наркотики
Возбуждено уголовное дело.
В рязанскую колонию девушка пыталась пронести наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Правоохранители во время досмотра личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, обнаружили наркотические вещества.
Четыре полиэтиленовых пакета были спрятаны в косметичке. По результатам экспертизы установили, что это: 1,21 г метадона, 4,8 г мефедрона, 0,2 г героина, 5,14 г гашиша.
Возбуждено уголовное дело.