В Рязанской области образовательное учреждение задолжало работникам зарплату

Прокуратура подала в суд, чтобы взыскать данную сумму.

В Рязанской области образовательное учреждение задолжало работникам зарплату. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что двум сотрудникам при расчете и выплате заработной платы не были учтены доплаты за работу в ночное время.

Задолженность составила более 60 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд, чтобы взыскать данную сумму в пользу работников.