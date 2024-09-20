В Рязанской области образовательное учреждение задолжало работникам зарплату
Прокуратура подала в суд, чтобы взыскать данную сумму.
В Рязанской области образовательное учреждение задолжало работникам зарплату. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что двум сотрудникам при расчете и выплате заработной платы не были учтены доплаты за работу в ночное время.
Задолженность составила более 60 тысяч рублей.
Прокуратура подала в суд, чтобы взыскать данную сумму в пользу работников.