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В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба»

В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что в этом году фестиваль проходит в 18 регионах.

В течение трех дней в Радиоуниверситете и на других площадках в Рязани пройдут лекции, деловые встречи, программы для школьников и студентов. Фестиваль объединяет профессионалов и любителей беспилотников, научное и экспертное сообщество, представителей промышленных предприятий и госкорпораций.

«Рязанская область — один из пилотных регионов нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. У нас есть все для развития этого направления: более половины резидентов ИНТЦ „Аэрокосмическая долина“ разрабатывают технологии и производят продукты в сфере БАС. Уже в 17 школах открыты кружки, где дети учатся создавать и пилотировать беспилотники. В районе Агропром планируем создать дрон-парк для детей и молодежи», — написал Малков.