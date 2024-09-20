В Рязани спустя год начали штрафовать водителей за езду по «выделенке»

Ранее рязанцы сообщили, что на такси с разрешением начали приходить штрафы за проезд по полосам общественного транспорта.

В Рязани спустя год начали штрафовать водителей за езду по «выделенке». Об этом сообщает ГТРК Ока.

По их данным, постановления нарушителям стали выписывать только с 18 сентября 2024 года.

Ранее рязанцы сообщили, что на такси с разрешением начали приходить штрафы за «выделенку».

Отмечается, что в областном центре установлены 12 камер фиксации выезда и остановки на полосах для общественного транспорта. Их количество будет расти, поэтому водителям такси следует в кратчайшие сроки привести свои автомобили и документы в соответствующие закону нормы.

Сумма штрафа составляет 1 500 рублей.