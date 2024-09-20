В Рязани на улице Боголюбова закроют движение с 21 сентября

Это связано с капитальным ремонтом участка тепловых сетей.

В Рязани на улице Боголюбова закроют движение с 21 сентября. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за капитального ремонта участка тепловых сетей проезда не будет от дома № 64 до пересечения с улицей Белинского. Изменения вступят в силу с 08:00 21 сентября до 19:00 10 октября.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства ремонта огородят.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.