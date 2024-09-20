В Рязань планируют закупить еще 55 троллейбусов

Рязанская область подготовила заявку на приобретение 55 троллейбусов, реконструкцию 14 тяговых подстанций, ремонт контактной сети протяженностью более 80 километров, обучение водителей.

Вице-губернатор Артем Бранов заявил, что Рязанская область планирует принять участие в федеральном проекте по модернизации городского наземного электрического транспорта и объектов транспортной структуры. Об этом он сообщил 20 сентября во время ежегодного отчета.

По словам Бранова, Рязанская область подготовила заявку на приобретение 55 троллейбусов, реконструкцию 14 тяговых подстанций, ремонт контактной сети протяженностью более 80 километров, обучение водителей.

Он добавил, что за 2022-2024 годы в регион поступило 102 автобуса. Также приобретено 20 новых троллейбусов, 22 получено из Санкт-Петербурга.

Кроме того, по словам Бранова, в Рязани провели ремонт троллейбусной контактной сети протяженностью более 20 километров.

Напомним, в Рязани планируют купить еще пять новых троллейбусов до конца 2024 года.