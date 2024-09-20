В России руководство школ обяжут мониторить буллинг учеников

Законопроект о профилактике буллинга находится на согласовании у федеральных органов власти, он будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца года.

В Госдуму до конца года внесут законопроект о профилактике буллинга, сейчас он находится на согласовании у федеральных органов власти. Об этом 20 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

По его словам, законопроектом предлагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении организаторов травли введут меры ответственности. Отмечается, что им будут назначать курс исправления. Таким ученикам придется пройти его вместе с родителями.

Кроме того, как рассказал Метелев, введут новые меры борьбы с травлей в интернете, кибербуллингом. Законопроектом предусмотрено обязать соцсети находить соответствующий контент, страницы организаторов систематической травли и блокировать их.