В Новосибирске мигрант до смерти избил и расчленил знакомого

В Новосибирске мигрант до смерти избил и расчленил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Все произошло 19 сентября в Ленинском районе Новосибирска. Мужчины встретились, что выпить, однако во время застолья между ними возникла ссора. Один из них схватил табуретку и начал избивать ей приятеля. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

34-летний убийца решил скрыть следы преступления. Он расчленил своего 44-летнего знакомого. После чего разложил части тела по пакетам и начал перетаскивать в безлюдное место у озера в Ленинском районе.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело.