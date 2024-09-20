В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,3 тыс военнослужащих и 124 танка.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе 2 танка.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,3 тыс военнослужащих и 124 танка.
Отмечается, что российские войска продолжили ведение наступательных действий на курском направлении, сорвали попытки контратак формирований ВСУ.