В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,3 тыс военнослужащих и 124 танка.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе 2 танка.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,3 тыс военнослужащих и 124 танка.

Отмечается, что российские войска продолжили ведение наступательных действий на курском направлении, сорвали попытки контратак формирований ВСУ.