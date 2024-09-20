В Госдуме сообщили о возможности зимнего перемирия с ВСУ

Существует вероятность перемирия на отдельных участках фронта.

Зимнее перемирие в зоне боевых действий с Вооруженными силами Украины едва ли возможно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на депутата Андрея Колесника.

Он отметил, что существует вероятность перемирия на отдельных участках фронта. Однако, по мнению Колесника, нет каких-либо действий со стороны НАТО и США, которые являются «заказчиком и основным бенефициаром данного столкновения».