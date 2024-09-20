Суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли пять пешеходов в Благовещенске

Суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли пять пешеходов в Благовещенске. Об этом сообщает Shot.

Мужчину признали виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Его приговорили к 14 годам колонии.

После выхода из колонии общего режима он три года не сможет садиться за руль. Кроме того, потерпевшим он должен возместить 15 млн морального ущерба.

Напомним, в июне этого года мужчина на минивэне сбил в Благовещенске девять человек, пять из которых скончались. Среди погибших было двое подростков. Позже стало известно, что он был пьян.