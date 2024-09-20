РЖД добавит еще одну «Ласточку» до Беларуси с 1 ноября

Также назначен дополнительный пассажирский поезд № 251/252 Санкт-Петербург — Минск отправлением из Северной столицы с 25 октября.

РЖД добавит еще одну «Ласточку» до Беларуси с 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал холдинга.

«РЖД и Белорусская железная дорога договорились о расширении сотрудничества. Глава РЖД Олег Белозеров, начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы взаимодействия в железнодорожной сфере», — отмечается в сообщении.

Также добавлен дополнительный пассажирский поезд № 251/252 Санкт-Петербург — Минск отправлением из Северной столицы с 25 октября.

Помимо этого увеличат частоту курсирования составов, следующих в Калининград транзитом через Беларусь и организуют новые беспересадочные вагоны формирования РЖД и БелЖД в сообщении Калининград — Минеральные Воды, Калининград — Мурманск, Смоленск — Санкт-Петербург и Минск — Мурманск.

В холдинге добавили, что пассажирские перевозки между Россией и Республикой Беларусь в январе — августе 2024 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.