Рязанские полицейские выдворили и депортировали пятерых мигрантов из России

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали пятерых мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Принудительному выдворению подлежали четверо уроженцев стран Средней Азии. Ранее в ходе рейдов сотрудники полиции уличили мужчин в нарушении сроков пребывания в России или неуплате административных штрафов.

Один иностранец недавно освободился из колонии после отбытия наказания за кражу. В его отношении было принято решение о депортации в связи с нежелательностью пребывания в России.