Рязанские полицейские поймали более 130 водителей с незаконной тонировкой

Нарушителям выписали административные штрафы.

В четверг, 19 сентября, во время рейда полицейские поймали в Рязанской области более 130 водителей с незаконной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушителям назначили наказания в виде административных штрафов.

Жителям региона напомнили, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, либо административный штраф от 2000 до 4000 рублей.